FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Studiendaten des US-Herstellers Altimmune bei dessen Mittel gegen Fettleibigkeit hätten gewisse Sicherheitsmängel belegt, daher scheide dieses als erhebliches Wettbewerbsrisiko für die Produkte von Novo Nordisk vorerst aus, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unterdessen sieht er die Diskussion um eine mögliche Einbeziehung der Arzneien gegen Fettleibigkeit in den Vergütungskatalog der staatlichen Krankenversicherung in den USA als positiv an. Damit käme zwar das Thema Preisverhandlungen wieder auf den Tisch, dies sollte für die Dänen aber kein Problem sein. Angesichts der robusten Verschreibungstrends für das Präparat Wegovy bleibt er für die Aktie weiter positiv gestimmt./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.