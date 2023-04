FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung von 1200 auf 1450 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die guten Zahlen und höheren Unternehmensziele an sich dürften zwar nicht überrascht haben, wohl aber das Ausmaß sowie der Zeitpunkt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 06:41 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.