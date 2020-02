FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novo Nordisk von 375 auf 380 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch sei es zu früh, um die Chancen mit Mitteln gegen Alzheimer-Krankheit im Kurs zu reflektieren, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Optimismus gebe es dagegen in Bezug auf das Mittel Rybelsus./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 06:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.