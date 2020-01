NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Novo Nordisk von 390 auf 411 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Ein positiver fundamentaler Hintergrund und Medikamenten-Innovationen sollten den anhaltenden Preisdruck im europäischen Pharmasektor ausgleichen, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf 2020. Seine Favoriten seien Sanofi und Roche. Eher meiden sollten Anleger Glaxosmithkline angesichts des Wettbewerbsdrucks bei ViiV und der jüngsten Pfund-Stärke sowie Novartis, da in die Aktie bereits recht viel Positives eingepreist sei./mis/edh



