ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Novo Nordisk nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal von 625 auf 670 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Ziel reflektiere das höhere Ertragswachstum (EPS) und die bessere Berechenbarkeit der Profitabilitätsentwicklung, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies erhöhe das längerfristige Vertrauen in die Gewinnentwicklung des Insulinherstellers./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 05:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.