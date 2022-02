NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 dänische Kronen belassen. Im Rahmen des Quartalsberichts des US-Pharmakonzerns Pfizer habe dieser auch Phase-II-Daten für das Diabetes-Mittel Danuglipron vorgestellt, was ein potenzielles Konkurrenzprodukt zu Rybelsus von Novo sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel von Pfizer muss seines Erachtens aber noch einiges unter Beweis stellen, bevor es eine ernst zu nehmende Bedrohung für das Medikament des dänischen Diabetes-Spezialisten werden könne./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 14:18 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.