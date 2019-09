NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser bevorzugt in den nächsten sechs Monaten unter den europäischen Pharmawerten weiterhin die großen vor den mittelgroßen Konzernen, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Unter den großen sind Novo Nordisk, Astrazeneca und Roche seine "Top Picks". Novo Nordisk habe für den Rest des Jahres 2019 und für 2020 die besten Aussichten. Mit dem Diabetesmittel Ozempic dürften die Dänen weiter die Erwartungen übertreffen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 05:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2019 / 05:49 / BST





