NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 dänische Kronen belassen. Es sei positiv für den Pharmahersteller, dass das Institute for Clinical and Economic Review sich positiv zur oralen Verabreichungsform des Diabetes-Wirkstoffs "Semaglutide" geäußert habe, obwohl der Preisabschlag gegenüber dem Vergleichs-Präparat "Victoza" gering sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 04:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2019 / 04:49 / BST



