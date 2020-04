LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 475 dänische Kronen belassen. Die defensiven Tugenden des Sektors seien zuletzt wieder in den Vordergrund gerückt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In einer Zeit ökonomischer Turbulenzen zeichneten sich Pharmakonzerne durch relativ robuste Gewinne aus. Sie seien in der Lage, Gewinne in verfügbares Barvermögen umzuwandeln, hätten starke Bilanzen, seien innovativ und böten vergleichsweise sichere Dividenden./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 04:00 / GMT



