LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 825 dänischen Kronen belassen. Bei der nächsten Quartalsbilanz dürften die Investoren sich vor allem darauf konzentrieren, ob das Anti-Fettleibigkeit-Medikament Wegowy früher als zum Jahresende wieder anspringt, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngsten Verschreibungsdaten deuteten auf einen Rückgang in den vier Wochen bis zum 23. September hin./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 14:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2022 / 14:37 / GMT



