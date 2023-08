NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Wegovy habe die Anzahl schwerwiegender kardiologischer Ereignisse bei übergewichtichtigen Erwachsenen um 20 Prozent reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstagmittag in seiner ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion. Er hatte mit 15 Prozent gerechnet, und am Markt sei man besorgt gewesen, dass der Prozentsatz noch darunter liegen könnte. Vosser sieht in den Ergebnissen einen möglichen revolutionären Wendepunkt in der Behandlung von Fettleibigkeit./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 12:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 12:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.