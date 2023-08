LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1350 auf 1450 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field passte ihr Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die guten Quartalszahlen und die erfolgreiche Studie zum Abnehmmittel Wegovy an. Daraus resultierten ihre erhöhten Prognosen für 2024 und die Folgejahre, schrieb die Expertin in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 21:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.