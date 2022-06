ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 630 auf 700 dänische Kronen angehoben. Die Premiumbewertung des Diabetesspezialisten impliziere ein vermutlich nicht zu haltendes Wachstumstempo, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dänen müssten sich angesichts ihrer Abhängigkeit vom Blutzuckersenker Semaglutid neu erfinden und viel investieren, so der Experte. Die "neue Novo" werde aus Ertragssicht dann anders aussehen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



