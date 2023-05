ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 680 auf 720 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Expansion mit dem Abnehmpräparat Wegowy dürfte nicht so gradlinig vonstatten gehen, wie es am Markt aktuell erwartet werde, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Krankenkassen dürften bei der Kostenübernahme zunehmend restriktiv vorgehen, und unter dem Strich müsse der Nutzen der teuren Therapien erst noch bewiesen werden. Das neue Kursziel für den dänischen Pharmakonzern begründete er damit, dass der Marktstart für das Konkurrenzprodukt des US-Herstellers Eli Lilly etwas später komme als zuvor angenommen./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



