NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 490 dänische Kronen belassen. Engpässe beim Medikament Wegovy gegen Fettleibigkeit dürften im ersten Halbjahr wegen Problemen Dritter anhalten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Perspektiven für den Pharmakonzern zwar gut, doch seien die Aktien im Vergleich zur Konkurrenz schlicht zu hoch bewertet./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 13:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.