NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 585 auf 625 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Peter Welford stufte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den gesamten Pharmasektor auf ein neutrales Votum ab. Novartis ist nun sein "Top Pick" vor Sanofi. Bei Novo Nordisk sieht er die Gefahr, dass der Marktkonsens die Umsatzentwicklung mit den Mitteln Ozempic uund Wegovy überschätzt. Der Aktienkurs preise hingegen ein perfektes Ergebnis ein./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 07:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.