HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nutrien von 49 auf 67 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Aron Ceccarelli geht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass der Düngerkonzern seine Prognose nicht weiter senken müsse. Gleichwohl rechnet er auch nicht damit, dass Nutrien in den nächsten zwei Jahren das eigene Ziel von 7 bis 7,5 Milliarden US-Dollar bereinigtem operativem Ergebnis (Ebitda) über die Mitte eines Zyklus hinweg erreichen werde, schrieb Ceccarelli./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 13:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.