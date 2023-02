NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 95 auf 92 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Solange Russlands Krieg gegen die Ukraine weitergehe, dürften die Kalidüngerpreise auf ihrem erhöhten Niveau bleiben, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Verlauf des vergangenen Jahres seien sie allerdings von ihren Höchstwerten schon etwas zurückgekommen, was sich im neuen Jahr fortgesetzt habe./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 00:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.