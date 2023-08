NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 78 auf 70 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Düngerkonzern überarbeite seine Strategie, pausiere unter anderem auf unbestimmte Zeit den Ausbau seiner Kalikapazität und ergreife Effizienzinitiativen, einschließlich Kostensenkungen, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hielt dabei fest, dass Nutrien von den drei nordamerikanischen Düngerherstellern die geringste langfristigen Ausschüttungen an die Aktionäre tätige./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2023 / 00:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 00:15 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.