ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Angesichts neuer Schwerpunkte im Software- und Servicebereich schrieb Analyst Timothy Arcuri schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, der Prozessorhersteller stehe vor der größten Ausweitung des Geschäftsmodells in der Geschichte. Selbst nach der jüngsten Kursrally sollte das bei den Investoren noch immer gut ankommen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 03:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 03:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.