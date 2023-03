NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Hersteller von Grafikprozessoren und Chips für Server und Spielkonsolen werde von der zunehmenden allgemeinen Computerisierung profitieren, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn Nvidia biete sowohl die Hardware als auch die Software an, mit denen die Kosten und der Energieverbrauch beim Betrieb von Datenzentren positiv beeinflusst werden können./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 23:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 23:53 / UTC



