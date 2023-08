LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Messlatte der Erwartungen habe sehr hoch gelegen, sei aber erneut klar übersprungen worden, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht noch Raum für weitere Erfolge des Halbleiterkonzerns in dieser Größenordnung im kommenden Jahr./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2023 / 02:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2023 / 02:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.