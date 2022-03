FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Oracle vor den am Donnerstag erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Er rechne mit soliden Zahlen des US_Softwareherstellers zum dritten Quartal, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mehrjährige "Reise" von Oracle in Richtung Cloud zahle sich in Form eines beschleunigten Umsatzwachstums aus. Er rechne, dass sich diese Tendenz fortsetze und beschleunige und erwarte zugleich eine Stabilität des Kerngeschäfts Datenbank./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 19:16 / GMT





