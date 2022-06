FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Oracle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Angesichts des sich eintrübenden Umfelds schienen die außerordentlich guten Quartalszahlen des US-Softwareherstellers besonders hell, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob unter den vielen positiven Überraschungen das prozentual zweistellige organische Umsatzwachstum sowie die Hinweise auf eine Beschleunigung der Geschäftsdynamik hervor./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 06:10 / GMT





