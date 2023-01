NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 105 US-Dollar angehoben. Für das erste Halbjahr 2023 seien die Aussichten im US-Softwaresektor negativ, aber danach sollte es positive Nachrichten geben, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Oracle schätze er das Schema eines wieder beschleunigten Wachstums. Für wertorientierte Investoren sei die Aktie eine taktische Wahl./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 06:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 06:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.