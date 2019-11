LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 57 auf 61 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Seine Bewertungen für Unternehmen aus dem US-Softwaresektor basierten nun auf dem Kalenderjahr 2021, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl seien sie nicht günstig genug für einen neuen Drang in diesen Sektor. Anleger dürften weiterhin selektiv vorgehen./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 02:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 04:15 / GMT





