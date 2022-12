LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 70 auf 81 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Bestimmte Geschäftsbereiche sorgten dafür, dass die Umsatzentwicklung des Softwarekonzerns weniger konjunkturempfindlich sei als bei anderen Branchenunternehmen, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Papiere könnten womöglich an ihre jüngsten Kursgewinne anknüpfen. Ein besseres Quartal reiche aber wohl noch nicht aus, um eine echte Wende in der Anlegerstimmung herbeizuführen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.