ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Analystin Jennifer Swanson Lowe sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem schleppenden Start in das neue Geschäftsjahr. Die Geschäft des Softwarekonzern hätten sich im ersten Quartal saisonal verlangsamt. In der zugleich vermeldeten Auszeit des Konzernchefs Mark Hurd sieht er wegen der Führungsstruktur mit zwei weiteren Co-Chefs indes kein großes Risiko./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 03:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



