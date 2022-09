ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Das Cloud-Geschäft des US-Software-Herstellers habe die Erwartungen übertroffen und so eine gute Umsatzentwicklung bedingt, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite habe aber eine schwache Profitabilität unter dem Strich dafür gesorgt, dass hier die Erwartungen verfehlt wurden./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 04:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 04:40 / GMT



