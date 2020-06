ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Oracle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Nach Gesprächen mit Branchenvertretern sei er zu dem Schluss gekommen, dass der Softwarekonzern zwar ebenso wie seine Wettbewerber unter dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld leide, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal besser als befürchtet ausfallen. So dürfte Oracle mehr Neukunden als gedacht gewonnen haben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 04:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





