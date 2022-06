NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach Gesprächen mit Geschäftspartnern des US-Softwarekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Diese erwarteten stabile Trends im Cloud-Geschäft (OCI und SaaS), schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Partner rechne damit, dass insbesondere einige große Kunden von Oracle von Anschaffungen Abstand nehmen oder diese so weit wie möglich hinauszögern könnten, falls sich die gesamtwirtschaftliche Lage noch weiter verschlechtern sollte./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 09:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 10:30 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.