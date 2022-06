NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 100 auf 82 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der US-Softwarekonzern habe im vergangenen Quartal ein überraschend solides Wachstum erzielt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der vergleichbare Umsatzanstieg sei mit zehn Prozent so stark ausgefallen wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Die Erlöse und das Ergebnis je Aktie (EPS) hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Allerdings stelle sich der SAP-Konkurrent trotz des starken Ausblicks offenbar auf eine mögliche Rezession ein. Das niedrigere Kursziel begründete Murphy primär mit der gesunkenen Branchenbewertung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 01:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 01:57 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.