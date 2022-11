NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 84 US-Dollar belassen. Ein Partner des von Oracle erworbenen Herstellers von Software für cloudbasierte Ressourcenplanung (ERP) Netsuite habe in einem Gespräch signalisiert, dass kleine und mittlere Unternehmen "erstaunlich dauerhafte" Ausgaben im Bereich ERP tätigten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des gesamtwirtschaftlichen Gegenwindes stünden für Kunden aktuell Lösungen für die Aufgabenfelder Lieferketten sowie Produktkonfiguration, Preisermittlung und Angebotsdokumente (CPQ) an erster Stelle./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 14:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.