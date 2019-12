NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe die Markterwartungen beim Umsatz und bei der operativen Marge etwas verfehlt, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank einer niedrigeren Steuerrate habe der Gewinn je Aktie aber positiv überrascht./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 16:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 16:38 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.