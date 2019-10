FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Orange SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er werte die Tendenzen für den Mobilfunkkonzern am französischen Heimatmarkt nicht als klaren Sieg, aber als ermutigend, schrieb Analyst Roshan Ranjit in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Spanien gehe Orange die Probleme an, benötige aber noch Zeit. Vor dem Kapitalmarkttag rate er zum Kauf der Aktie./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 05:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.