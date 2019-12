NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orange SA anlässlich des neuen mittelfristigen Ausblicks auf dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Franzosen verzögerten den Beginn rückläufiger Investitionen bis 2022, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mindestdividende sei bis 2023 bei 0,70 Euro je Aktie belassen worden und es sei auch keine Anhebung avisiert worden./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / 02:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 02:44 / ET



