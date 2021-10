NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Orange SA von 12,50 auf 12,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Vergleichswerte für das dritte Quartal aus dem Vorjahr hoch seien, sei bekannt, schrieb Analyst Jerry Dellis in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Zudem sende der heimische französische Markt des Telekomkonzerns widersprüchliche Signale./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2021 / 07:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2021 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.