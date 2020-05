FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Orange SA von 14,50 auf 12,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Gesundheitskrise gehe zwar eher am Telekomsektor vorbei, sollte daraus aber eine neue Finanzkrise entstehen, könne auch er darunter leiden, schrieb Analyst Alexandre Iatrides in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In seinen Bewertungsmodellen berücksichtigte er die Unsicherheiten nun im Risikoaufschlag und den angenommenen Fremdkapitalkosten./tih/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 07:43 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 07:45 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.