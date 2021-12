ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Orange SA von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt. Nach dem Abschied von Konzernlenker Stephane Richard stehe das französische Telekomunternehmen vor einer Phase strategischer Unsicherheit, wenngleich es wohl keine kurzfristigen Änderungen beim Barmittelzufluss und den Dividenden geben werde, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde Orange 2022 wohl kaum als Akteur in der zu erwartenden Branchenkonsolidierung auftreten. Bluestone senkte außerdem seine Gewinnschätzung (Ebitda) für 2022 geringfügig und hält die Markterwartung steigender Dividenden für optimistisch./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





