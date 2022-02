NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Orsted von 990 auf 985 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau diskontiere die Aktie des Windenergiekonzerns dauerhaft schlechte Renditen, möglicherweise als Folge der Investitionskostenin?ation und des steigenden Wettbewerbs, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine übertriebene "Bestrafung", da der Markt das Aufwärtspotenzial der Erträge aus inflationsgekoppelten Verträgen und höheren Strompreisen zu übersehen scheint./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



