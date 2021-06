NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Orsted nach einer Telefonkonferenz anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Hold" mit einem Kursziel von 950 dänische Kronen belassen. Das Management des Windkraftkonzerns sehe in seinem Schwerpunktbereich Offshore derzeit höhere Projektrenditen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe sich außerdem gelassen, was das regulatorische Umfeld mit Windkraft auf hoher See betreffe./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 10:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2021 / 10:46 / ET



