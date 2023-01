NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Orsted nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 760 dänischen Kronen belassen. Der Fokus der Anleger dürfte indes auf der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) ohne Berücksichtigung von Kooperationen im laufenden Jahr liegen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren Mitte liege unter der durchschnittlichen Markterwartung. Für 2022 sei diese Kennziffer erwartungsgemäß ausgefallen, während die Profitabilität im Bereich Bioenergie positiv überrascht und das schwache Offshore-Wind-Segment kompensiert habe./gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 00:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 01:17 / GMT





