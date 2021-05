NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Orsted von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 985 auf 1000 dänische Kronen angehoben. Das Papier des Windenergiekonzerns habe in diesem Jahr bislang rund ein Drittel an Wert eingebüßt, so dass in der aktuellen Bewertung die Chancen nun die Risiken überlagerten, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.