NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 800 dänische Kronen belassen. Alles in allem deckten die Resultate sich mit den Markterwartungen, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren sorgten sich indes nach wie vor, ob der Errichter und Betreiber von seegestützten Windkraftanlagen das Wachstumstempo halten kann. Gegenwind könne vom Wettbewerb, steigenden Zinsen, den Entwicklungskosten und der Mitarbeiterfluktuation ausgehen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 02:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 03:01 / ET



