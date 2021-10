NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Orsted vor dem Start der Berichtssaison auf "Underperform" mit einem Kursziel von 780 dänische Kronen belassen. Man habe vier europäische Unternehmen ausfindig gemacht, die mit ihren Quartalszahlen enttäuschen könnten, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu diesen zähle auch der stark im Bereich Offshore-Windenergie vertretene dänische Energiekonzern. Er rechnet mit einer schwachen operativen Entwicklung im dritten Quartal. Das Ebitda dürfte im Jahresvergleich um rund 20 Prozent gesunken sein./ck/he



