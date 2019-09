FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Osram auf "Halten" mit einem fairen Wert von 38,50 Euro belassen. Im Übernahmekampf um den Lichtspezialisten habe der Chiphersteller AMS bislang die Nase vorn, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass sich die Österreicher bereits fünfeinhalb Prozent der Osram-Aktien gesichert haben, die konkurrierenden Finanzinvestoren Bain und Carlyle dagegen erst knapp 1,7 Prozent. Sollten sie kein neues oder aufgestocktes Angebot vorlegen, rate er, die AMS-Offerte anzunehmen, so der Experte. Mit 38,50 Euro je Aktie entspreche sie auch dem von ihm ermittelten fairen Wert./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 16:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / 16:38 / MESZ





