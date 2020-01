FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Osram auf "Halten" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass dem Osram-Käufer AMS in der weiteren Annahmeperiode nur Aktien im geringen Umfang angedient wurden, sei keine Überraschung, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte geht aber nach wie vor davon aus, dass es das österreichische Elektronikunternehmen längerfristig nicht bei einem einfachen Mehrheitsanteil an dem Lichtspezialisten belassen dürfte./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 09:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 09:55 / MEZ



