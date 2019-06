FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram von 31,20 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem Verkauf von Siteco rücke eine Übernahme des Lichttechnikkonzerns durch Finanzinvestoren wieder in den Blickpunkt, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der in Medienberichten kolportierte Verkaufspreis von 36 Euro je Aktie sei denkbar, was einer Übernahmeprämie auf den aktuellen Kurs von rund 20 Prozent entspräche./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 13:08 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 13:15 / MESZ



