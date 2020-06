HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Osram von 29 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Hersteller von Lichttechnik habe sich im zweiten Quartal angesichts der Viruskrise wacker geschlagen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Übernahme durch AMS sei immer noch nicht in trockenen Tüchern. Aktionären, die das Übernahmeangebot nicht angenommen hätten, rate er auf dem aktuellen Kursniveau und angesichts der immensen Herausforderungen beider Unternehmen weiter zum Verkauf der Osram-Aktie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 14:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 14:21 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.