Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Prothesenhersteller Ottobock von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erstattungsunsicherheit stehe im Fokus, schrieb Richard Felton am Freitag anlässlich der immens negativen Kursreaktion auf den Quartalsbericht. Er hält sie allerdings für übertrieben./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,95 €
|
Abst. Kursziel*:
75,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,73%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
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|Deutsche Bank AG
|09:21
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
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