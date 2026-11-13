NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Prothesenhersteller Ottobock von 75 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erstattungsunsicherheit stehe im Fokus, schrieb Richard Felton am Freitag anlässlich der immens negativen Kursreaktion auf den Quartalsbericht. Er hält sie allerdings für übertrieben./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.